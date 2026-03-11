Byd presenta la Blade Battery 2.0 con ricarica ultra fast | il pieno in 10 minuti

Byd ha annunciato la presentazione della Blade Battery 2.0, dotata di tecnologia di ricarica ultra fast. Grazie all’uso di stazioni di ricarica di ultima generazione, è possibile effettuare il pieno in circa 10 minuti. La nuova batteria integra miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza, garantendo tempi di ricarica più rapidi rispetto ai modelli precedenti. La tecnologia sarà disponibile sui veicoli prodotti dall’azienda.

Byd, il colosso cinese delle batterie a ioni di litio, ha fatto un annuncio destinato a cambiare le carte in tavola nel mercato delle auto elettriche. Dopo aver esteso a otto anni, poche settimane fa, la garanzia su tutte le sue batterie Blade in vendita e persino su quelle montate nelle auto già vendute, ora Byd annuncia la Blade Battery 2.0, cioè la seconda generazione di questa batteria che porta al guidatore più autonomia, altrettanta sicurezza e, soprattutto, velocità di ricarica impressionanti. Per lanciare sul mercato le Blade Battery 2.0, che saranno a breve disponibili su molti modelli di alta gamma del gruppo Byd in vendita in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Byd presenta la Blade Battery 2.0 con ricarica ultra fast: il pieno in 10 minuti