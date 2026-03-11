burocrazia alleata del tumore ecco quanto tempo per i pazienti ruba agli oncologi

Quando una persona riceve una diagnosi di tumore, il percorso verso la cura può essere rallentato dalla burocrazia, che spesso richiede tempi lunghi e procedure complesse. Questa situazione influisce direttamente sulle possibilità di intervento tempestivo e sulla gestione delle risorse disponibili per gli oncologi. I ritardi burocratici rappresentano un ostacolo concreto che può influenzare la presa in carico dei pazienti.

Quando arriva una diagnosi di tumore, ogni prospettiva si ribalta e il tempo della cura si sovrappone a quello della vita. Eppure ancora oggi – in barba a innovazione e medicina personalizzata – a 'rubare' tempo ai pazienti è un male antichissimo e difficile da sconfiggere in Italia: la burocrazia. Oltre l'86% delle attività che precedono la prima visita oncologica è di natura amministrativa e potrebbe essere delegato. E dopo il primo incontro le cose non migliorano: quasi la metà del tempo di un oncologo oggi viene bruciato compilando moduli, inserendo dati anagrafici e navigando in software frammentati. Tempo perso in 'scartoffie'. Sì, avete letto bene: le attività amministrative occupano fino al 50% delle 38 ore lavorative settimanali dei medici.

