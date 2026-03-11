Buio in Biblioteca la rassegna cinematografica d’autore 2026 a Piazzola

A Piazzola sul Brenta prende il via la rassegna cinematografica “Buio in Biblioteca” organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Cineclub Mantegna e il Comune. L’evento presenta una selezione di film d’autore scelti per coinvolgere il pubblico attraverso opere capaci di suscitare emozioni e riflessioni. La manifestazione si svolge presso la biblioteca comunale e si rivolge a tutti gli appassionati di cinema.

La Pro Loco Piazzola A.P.S., in collaborazione con il Cineclub Mantegna e il Comune di Piazzola sul Brenta, propone Buio in Biblioteca, una rassegna cinematografica d'autore che invita il pubblico a scoprire – o riscoprire – grandi film capaci di emozionare, far riflettere e stimolare il confronto. Un percorso tra storie intense, sguardi originali e cinema di qualità, ambientato nella suggestiva cornice della Biblioteca Centro Culturale "Andrea Mantegna", nel cuore di Piazzola sul Brenta. Tutti gli appuntamenti si svolgono al mercoledì alle ore 21 con ingresso gratuito.?? Dove: Biblioteca Centro Culturale "Andrea Mantegna"?? Indirizzo: