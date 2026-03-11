Bruno Quadros vive nello stadio del Bodo Glimt | Apro la finestra e mi guardo la Champions League
Bruno Quadros vive in un appartamento all’interno dello stadio del Bodo Glimt e si affaccia ogni giorno per guardare la Champions League. La sua casa si trova tra le strutture del campo e rappresenta una situazione insolita per chi frequenta il calcio. La sua presenza nello stadio è diventata una caratteristica particolare di questa squadra norvegese.
Bruno Quadros apre la finestra di casa e si gode la Champions League. Alla scoperta dell'appartamento incastonato nello stadio del Bodo Glimt: ecco chi ci vive e perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
