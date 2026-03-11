Nella quarta stagione di Bridgerton, i fan sono rimasti colpiti dalla scena del funerale di John Stirling, marito di Francesca. Inaspettatamente, un attore che interpreta un personaggio della serie è apparso in quella stessa scena, suscitando grande sorpresa tra gli spettatori. La scoperta ha generato molte reazioni online, con il pubblico che si è diviso tra stupore e curiosità.

Una delle scene più scioccanti della quarta stagione di Bridgerton ha lasciato i fan senza parole: il funerale di John Stirling, marito di Francesca. Ma dietro le quinte di quel momento tragico è accaduto qualcosa di completamente inatteso. L’attore Victor Alli, che interpreta John, ha infatti organizzato uno scherzo ai colleghi presentandosi a sorpresa proprio sul set della scena del funerale del suo personaggio. Il contrasto tra il tono drammatico della scena e la gag improvvisa ha reso il momento memorabile per il cast. Allo stesso tempo, la sequenza segna uno dei colpi di scena più forti dell’intera stagione, rivelando la vera causa della morte del personaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bridgerton 5, la scena più triste nasconde un segreto: l’attore compare al suo funerale (e il web esplode)

Articoli correlati

Yerin Ha, la protagonista di Bridgerton 4 svela il suo segreto di bellezza: un siero coreano che puoi avere anche tuPelle di porcellana e incarnato glow: Yerin Ha, protagonista di Bridgerton 4 è un'appassionata di beauty.

“Ci ha lasciato anche lui”. Cinema e tv in lutto: l’attore morto nel modo più triste. La tragedia dopo anni di sofferenzaIl cinema e la televisione statunitense salutano uno dei volti più noti tra grande schermo e serie di successo: l’attore è morto a 71 anni.

Bridgerton Season 5 SECRET Ending Revealed!

Contenuti utili per approfondire Bridgerton 5 la scena più triste...

Temi più discussi: La scena di sesso nella vasca da bagno di Bridgerton ha richiesto 7 ore di riprese (e a Yerin Ha è venuta la follicolite); Bridgerton 4 : il vero finale era dopo i titoli di coda (e io stavo per perdermelo); Passione e imprevisti: quella scena di Bridgerton che ha causato problemi alla produzione; Bridgerton 4: come finisce e cosa sappiamo sulla quinta stagione.

Bridgerton 4: la showrunner spiega la scena post-credit e anticipa il protagonista della stagione 5La showrunner spiega la scena post-credit di Bridgerton 4 e anticipa quando sarà annunciato il protagonista della stagione 5. cinefilos.it

Bridgerton 5, a chi sarà dedicata la prossima stagione? Le ipotesi sul prossimo protagonistaBridgerton 5 è già al centro delle teorie: sarà Eloise o Francesca la protagonista? Ecco tutti gli indizi, le anticipazioni sul cast e cosa sappiamo sulla nuova stagione Netflix ... tag24.it

Ci hanno regalato una storia meravigliosa #Bridgerton - facebook.com facebook