Brescia | visite guidate ai sotterranei del castello tra misteri segrete e prigioni

A Brescia, le persone possono partecipare a visite guidate di circa due ore nei sotterranei del castello. Durante l’escursione si esplorano le aree nascoste, tra segrete, prigioni e ambienti sconosciuti. La visita permette di conoscere meglio la struttura e le sue caratteristiche, offrendo un’immersione nei luoghi più nascosti del castello.

Visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla luce del sole. Oltre le imponenti mura e i giardini panoramici, esiste un mondo parallelo, fatto di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

