Brescia | presentazione del libro Il canto delle sirene

La libreria Floreville e Progetto Takagi organizzano un evento a Brescia dedicato alla presentazione del libro Il canto delle sirene. L'appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri letterari di marzo, che si focalizza su temi tra poesia e pensiero. La serata vede la partecipazione degli organizzatori e l'attenzione di un pubblico interessato alla presentazione dell'opera.

La libreria Floreville e Progetto Takagi sono lieti e orgogliosi di invitarvi all'appuntamento del mese di marzo del ciclo Incontri Letterari - tra poesia e pensiero. Venerdì 27 marzo, ore 18:30: Da Omero a Noi. Presentazione del libro "Il canto delle sirene" (Castelvecchi) di Adriana Cavarero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Reggio Calabria, la presentazione del libro “Il signore delle acque”Reggio Calabria, tra allarmi meteo e pagine di resilienza: presentato il romanzo “Il signore delle acque” di Giuseppe Zucco Reggio Calabria ha...

Presentazione del libro “La separazione delle carriere dei magistrati” del pubblico ministero Gennaro VaroneTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sarà...

Approfondimenti e contenuti su Brescia presentazione del libro Il...

Temi più discussi: Kenobit alla Feltrinelli di Brescia insieme a Radio Bruno: un confronto sul futuro della rete - Radio Bruno; BRESCIA: RACCOLTA FIRME PER IL BOICOTTAGGIO DI TEVA, COLOSSO FARMACEUTICO ISRAELIANO. LA PRESENTAZIONE CON SANITARI PER GAZA; Eventi segnalati dai Comuni; Fabrizio Senici presenta a Brescia il romanzo noir Il freddo in faccia il 14 marzo.

Brescia: presentazione del libro Il canto delle sireneLa libreria Floreville e Progetto Takagi sono lieti e orgogliosi di invitarvi all'appuntamento del mese di marzo del ciclo Incontri Letterari - tra poesia e pensiero. Venerdì 27 marzo, ore 18:30: Da O ... bresciatoday.it

Desenzano, il 14 marzo doppio appuntamento con la presentazione del libro Il Cuoco Giapponese (Einaudi)Brescia e provincia si preparano a ospitare le presentazioni di Il cuoco giapponese, il romanzo dell’esordiente gardesana Lucia Visonà (Desenzano, 1989). bsnews.it

È successo questa notte tra via Costalunga e via Valbarbisona a Brescia: nell’auto c’erano tre ragazzi molto giovani, neopatentato il conducente - facebook.com facebook

A fondi perduti All’Università di Brescia dovevano assumere una risorsa per Geotecnica. Ma magicamente i soldi necessari sono spariti. E la carriera di una ricercatrice è stata ostacolata. Per ragioni politiche x.com