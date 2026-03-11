Brescia ladri uccidono il piccolo Aaron | barboncino lanciato da auto

A Brescia, un furto in una casa ha portato alla tragica morte di un cane, un barboncino, che è stato rapito e poi ucciso con un gesto violento. Durante l’azione dei ladri, il cane è stato lanciato da un’auto in corsa, causando la sua morte. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra i cittadini e le associazioni animaliste.

Una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica arriva da Brescia, dove un cane è stato rapito durante un furto in abitazione e poi ucciso con un gesto di estrema crudeltà. Il piccolo barboncino, chiamato Aaron, è stato preso dai ladri mentre abbaiava nel cortile di casa. Durante la fuga i malviventi lo hanno lanciato dall’auto in corsa. L’animale è stato soccorso e portato in una clinica veterinaria, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Ora le forze dell’ordine sono sulle tracce dei responsabili. La tragedia si è consumata a Brescia, nel quartiere Lamarmora, dove una banda di ladri ha preso di mira un’abitazione in via Gianfranco Omassi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

