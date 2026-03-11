Il 30 marzo alle 20:45 si terrà presso il Cinema – Teatro Sante Capitanio e Gerosa di Brescia un incontro dedicato alla crisi umanitaria in Ucraina. L’evento prevede un approfondimento sui temi legati alla situazione nel paese e sulle prospettive future, con la partecipazione di relatori e pubblico. La serata si svolgerà in un clima di confronto e informazione sulla realtà attuale.

Una serata di approfondimento sulla crisi umanitaria in Ucraina è stata fissata per il 30 marzo alle ore 20:45 presso il Cinema – Teatro Sante Capitanio e Gerosa di Brescia. La Fondazione Punto Missione presenterà i suoi progetti attivi nel conflitto, invitando la comunità locale a partecipare alla campagna di Pasqua 2026 intitolata Restare accanto è dare speranza. L’iniziativa si colloca in un momento delicato dove le guerre continuano a segnare profondamente la vita di milioni di persone. Il calendario segna l’11 marzo 2026 come data attuale, mentre l’evento di presentazione è programmato per fine mese. L’obiettivo non è solo informare ma trasformare gesti semplici, come la scelta di un uovo di cioccolato pasquale, in un segno concreto di solidarietà verso le famiglie colpite dal conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia: incontro su Ucraina, Pasqua 2026 e speranza

Articoli correlati

Zelensky a Varsavia, incontro con il presidente polacco su sicurezza e pace in UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto dal presidente polacco Karol Nawrocki davanti al palazzo presidenziale di Varsavia.

Tra rovine e speranza, la controffensiva ucraina raccontata da Chernov«C’erano molte parole che non sopportavo di sentire e alla fine solo i nomi e i luoghi avevano dignità».

Contenuti e approfondimenti su Brescia incontro su Ucraina Pasqua 2026...

Temi più discussi: No alla guerra: a Lecco incontro/testimonianza con un volontario in Ucraina e due attiviste Mean; Punto Missione: Pasqua solidale al cioccolato; Brescia, il 6 alla Fondazione Ds l’evento: Ucraina, Gaza, nuovo ordine mondiale: la geopolitica del Vaticano; Brescia, Ucraina, Gaza, nuovo ordine mondiale: la geopolitica del Vaticano.

Brescia: la crisi umanitaria in Ucraina e i progetti di Fondazione Punto MissioneFondazione Punto Missione organizza una serata di approfondimento sull’Ucraina lunedì 30 marzo alle ore 20:45 presso il Cinema – Teatro Sante Capitanio & Gerosa (Via Botticelli 5, Brescia). In un temp ... bresciatoday.it

Brescia, Ucraina, Gaza, nuovo ordine mondiale: la geopolitica del VaticanoVenerdì, 6 marzo alle 18, l’Auditorium della Fondazione DS Brescia ospita un incontro pubblico per leggere le grandi crisi internazionali alla luce del ruolo diplomatico e politico della Santa Sede. quibrescia.it

Il bresciano Roberto Nicolai ha pubblicato un libro ambientato in una bizzarra Università dell’amore: «A scuola mi dissero che non sarei mai riuscito a scrivere, ora lavoro con le parole» facebook

Csm, il presidente del Tribunale di Brescia: "Le mie parole manipolate da Meloni. Ecco la verità” x.com