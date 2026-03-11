Bracciali smart assistenza e nuove case | il piano da 2 milioni e mezzo per gli anziani forlivesi

Un progetto da 2,5 milioni di euro mira a migliorare la vita degli anziani a Forlì, attraverso l’installazione di bracciali smart che fungono da assistenza digitale e l’introduzione di nuove case dedicate. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e supporto continuo agli anziani, offrendo loro strumenti tecnologici e soluzioni abitative innovative. La proposta coinvolge enti locali e servizi sociali della zona.

Un "angelo custode" digitale al polso e nuove soluzioni abitative per non lasciare mai soli gli anziani. Il Comune di Forlì, come capofila dei 15 Comuni del comprensorio, ha presentato il progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti", un massiccio piano di investimenti da 2,5 milioni di.