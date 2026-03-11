Bovini inselvatichiti sui Monti Lepini il TAR dà il via libera al piano di contenimento
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha approvato il piano di contenimento per i bovini inselvatichiti presenti sui Monti Lepini. La decisione riguarda la gestione degli animali che da diversi anni si muovono senza controllo nel territorio, riaccendendo il dibattito su come intervenire in questa situazione. La questione rimane al centro dell’attenzione locale, con le autorità che ora possono attuare le misure previste.
Si riaccende lo scontro sulla gestione dei bovini e degli equini inselvatichiti che da anni vagano senza controllo nel territorio dei Monti Lepini. Nelle scorse ore, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha rigettato in toto il ricorso presentato dalle sigle animaliste. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Articoli correlati
Scossa di terremoto nella notte avvertita ai Castelli Romani e sui Monti LepiniLa Sala Sismica di Roma ha localizzato l'evento accertatndo che l'epicentro c'è stato nei pressi di Lariano (Rm) ad una profondita di 11 km Un...
La Dmo, dai Monti Lepini al mare, presenta il territorio pontino alla Itb BerlinL'obiettivo è raccontare un territorio che unisce borghi, natura incontaminata, cultura ed enogastronomia, promuovendo un turismo sostenibile Da oggi...