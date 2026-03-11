Il giornalista Stefano Borghi ha commentato il derby di Milano tra Milan e Inter, sottolineando che non si è verificato un assedio alla porta del Milan durante la partita. Ha spiegato che, secondo quanto visto, non ci sono state occasioni o episodi che abbiano messo in serio pericolo la porta rossonera. Borghi ha aggiunto che la partita si è svolta con momenti di gioco equilibrati tra le due squadre.

Il giornalista Stefano Borghi, ha voluto commentare il derby di Milano tra Milan ed Inter, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Estupinan sul suo canale YouTube. Il giornalista ha anche toccato la tematica legata ai calendari delle due formazioni. Ecco, di seguito, le sue parole: I calendari sono equiparabili più o meno ma non fa tanta differenza. Il Milan si è regalato prima di tutto un trionfo in quella giornata e quando si parla di derby, di questa sfida, è sempre un punto da segnare. Io ho sempre sentito definire dei derby del genere a volte decaffeinati per la classifica ma non esiste, quando ci sono partite del genere ti chiamano il massimo della motivazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Derby? Non c’è stato un assedio alla porta del Milan”

Articoli correlati

Maignan alla Juve, contrattempo per il Milan! C’è stato un ‘no’ che ha complicato i piani per la porta del futuro, ecco cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Maignan alla Juve, è arrivato un contrattempo nelle scelte per la porta del futuro del Milan.

Borghi: “Milan, Füllkrug porta caratteristiche che servono tantissimo. Poi è un combattente”Dell'impatto che ha sta avendo l'ex Borussia Dortmund e Werder Brema nella nuova realtà milanista ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale...

Tutto quello che riguarda Borghi Derby Non c'è stato un assedio...

Temi più discussi: Promozione, girone B. Pareggio a reti bianche per la Virtus Correggio; L'analisi di Borghi: Derby? La vittoria milanista certificherebbe la partecipazione alla prossima...; Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il...; La Provincia tradita: come il centrosinistra ha perso Cosenza nei borghi che credeva suoi.

Borghi: Derby? Dopo aver sentito le parole di Leao a Cremona ho capito che…Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il derby tra Inter e Milan di stasera ... msn.com

L'analisi di Borghi: Derby? La vittoria milanista certificherebbe la partecipazione alla prossima ChampionsIl derby si avvicina a grandi passi e anche Stefano Borghi, sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato così la prospettiva del derby sul lato milanista: Eventuale vittoria Milan? Già a partire dalle ... msn.com

Una splendida veduta del mare di Sant'Elia uno dei borghi marinaro più belli ( Palermo ). Foto di Erika Vitrano. #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook