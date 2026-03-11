Bordighera | bimba deceduta genitori privati

A Bordighera, i genitori di una bambina deceduta sono stati privati della responsabilità genitoriale a seguito di un provvedimento giudiziario. La comunità si trova a fare i conti con questa decisione, mentre le autorità hanno agito per tutelare il minore. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente la famiglia e ha portato a questa misura legale.

Un provvedimento giudiziario ha appena scosso la comunità di Bordighera, sospendendo la responsabilità genitoriale dei genitori di una bambina deceduta. La decisione del tribunale apre immediatamente un procedimento per valutare l’adottabilità delle due sorelline sopravvissute, entrambe minorenni e attualmente in pericolo. Mentre il corpo della piccola è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione familiare, le autorità hanno agito con estrema urgenza per garantire la protezione immediata degli altri due bambini coinvolti nel dramma. La reazione immediata della giustizia minorile. Il tribunale ha emesso un ordine rapido che toglie ai genitori il diritto di curare i propri figli, segnando un punto di non ritorno nella gestione del caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

