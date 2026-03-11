Bonus Animali 2026 | a Pisa contributi per cibo e cura di cani e gatti

La Giunta comunale di Pisa ha approvato il Bonus Animali 2026, una misura con una dotazione di 20mila euro destinata a sostenere le spese di cura di cani e gatti. Il contributo, una tantum, sarà erogato per coprire i costi relativi al cibo e alle cure veterinarie degli animali domestici. La decisione riguarda specificamente le spese sostenute dai proprietari nel corso dell'anno.

