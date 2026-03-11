Bonfiglio sarebbe uscito da casa con il coltello in tasca Daniela Zinnanti ritrovata cadavere dopo 24 ore

Un uomo è stato visto uscire di casa con un coltello in tasca, mentre Daniela Zinnanti è stata trovata morta dopo circa 24 ore, distesa in una pozza di sangue. La figlia ha scoperto il corpo nel corso della mattinata successiva al presunto episodio. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli.

Daniela Zinnanti è rimasta circ 24 ore a terra in una pozza di sangue prima che la figlia facesse il macabro ritrovamento. Il femminicidio che ha sconvolto Messina è infatti avvenuto nella tarda serata di lunedì 9 marzo. Solo il giorno dopo i familiari hanno dato l'allarme a 118 e polizia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina, Daniela Zinnanti uccisa a coltellate in casa: fermato l'ex compagno Santino Bonfiglio

Messina, 50enne Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate nella sua casa, arrestato ex compagno Santino Bonfiglio - VIDEO
L'uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona, avrebbe utilizzato un coltello con un manico nero...

Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall'ex compagno, che era ai domiciliari
La donna, 50 anni, è stata colpita con decine di coltellate da Santino Bonfiglio, 67 anni, fermato poche ore dopo dalla polizia. Durante l'interrogatorio davanti ai magistrati, l'uomo ha confessato il ...

Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate. Arrestato l'ex compagno
Il delitto si è consumato nell'abitazione della donna, Daniela Zinnanti. L'uomo era uscito dai domiciliari da qualche settimana. Avrebbe confessato ed è stato portato in carcere

"ERA GIA' STATA BRUTALMENTE PICCHIATA, DANIELA AVEVA DENUNCIATO: IL SISTEMA NON FUNZIONA" | Femminicidio a Messina, le parole del fratello della vittima

Femminicidio a Messina, 50enne Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate, arrestato ex compagno Santino Bonfiglio - VIDEO x.com