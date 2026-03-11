Bonelli contro Tajani | Fatto appelli imbarazzanti su droni e oggi come sono stati i bombardamenti – Il video

In aula, un intervento di Angelo Bonelli di Avs ha criticato Antonio Tajani per alcuni appelli ritenuti imbarazzanti riguardo all’uso dei droni e alle modalità dei bombardamenti. Durante la discussione, Bonelli ha espresso commenti diretti e senza mezzi termini, concentrandosi sui contenuti delle affermazioni di Tajani. La discussione si è concentrata su queste dichiarazioni, con l'intervento che è stato registrato in un video.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 L'intervento in Aula di Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

