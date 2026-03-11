Bonefro | trattore ribalta scatta l’allarme 118

A Bonefro, questa mattina intorno alle 11, un trattore agricolo si è ribaltato lungo la via Calvario. L’incidente ha scatenato l’intervento delle ambulanze e dei soccorsi, con l’allarme 118 attivato immediatamente. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza alle persone coinvolte nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Un trattore agricolo ha compiuto una ribaltata improvvisa a Bonefro, nella via Calvario, intorno alle 11:00 di oggi, mercoledì 11 marzo 2026. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dell'area. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti. La scena si è sviluppata nel cuore del Molise, dove la vita agricola rimane il motore silenzioso di un territorio che resiste allo spopolamento. In questa mattinata, un mezzo fondamentale per il lavoro nei campi ha subito un guasto critico, trasformando un'attività quotidiana in un evento di emergenza.