Ad Ascoli, ieri, gli studenti si sono riuniti al Fermi per celebrare i Cento giorni all’esame di maturità. Durante l’evento, sono stati utilizzati bombe carta e quintali di sale, mentre un trattore è stato impiegato per trasportare i sacchi. La cerimonia segue la tradizione annuale di esorcizzare ansie e timori legati all’appuntamento finale delle scuole superiori.

ASCOLI Anche ad Ascoli, ieri si è svolto il rituale dei Cento giorni all’esame. I prossimi maturandi hanno voluto esorcizzare, come avviene ogni anno, le ansie e i timori che solitamente accompagnano l’esame di maturità. I ragazzi si sono radunati davanti alle loro scuole, gettando il sale per scacciare la malasorte ma anche per vivere un momento importante della loro vita. Tutti poi hanno proseguito la giornata recandosi in varie località nei dintorni di Ascoli ma non solo, per proseguire la festa e condividere un momento felice insieme. Non sono mancati i brindisi per una giornata che rimane unica nel percorso scolastico di ciascuno studente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Bombe carta e quintali di sale per i Cento giorni alla Maturità. Al Fermi è comparso anche un trattore per trasportare i sacchi

Articoli correlati

Cento giorni alla Maturità, è iniziato il conto alla rovescia: migliaia di studenti a Viareggio e PisaFirenze, 10 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: oggi, 11 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla Maturità.

Cento giorni alla maturità, la festa in discoteca verrà dedicata alle vittime di Crans-MontanaStudenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione per la festa dei cento giorni dalla maturità Studenti di...

Una raccolta di contenuti su Bombe carta

Temi più discussi: Bombe carta e quintali di sale per i Cento giorni alla Maturità. Al Fermi è comparso anche un trattore per trasportare i sacchi; Si accende la spia della centrale termica: alla scuola primaria di Montegiorgio evacuate cento persone; Multe a tre esercizi pubblici del lungomare nord di San Benedetto: dopo i controlli in arrivo i provvedimenti; Commozione a San Silvestro per l’addio a Mario Orazi. Folla ai funerali del 66enne morto nel tragico incidente con il motocarro.

Bombe carta e quintali di sale per i cento giorni alla maturità. Al Fermi è comparso anche un trattore per trasportare i sacchiASCOLI Anche ad Ascoli, ieri si è svolto il rituale dei Cento giorni all’esame. I prossimi maturandi hanno voluto esorcizzare, come ... msn.com

Bombe carta e fumogeni in curva: filmati del derby al vaglio, sanzioni in arrivoSAN BENEDETTO Sono al vaglio delle forze dell’ordine i filmati girati nello stadio Riviera delle palme e riguardanti i comportamenti dei tifosi durante la partita Samb-Ascoli che si ... corriereadriatico.it

Lanci ripetuti di bombe carta nella notte davanti all’albergo arancione: nessuna conseguenza, ma clima teso alla vigilia della finale. #anconapistoiese - facebook.com facebook