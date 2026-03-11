Un bombardiere americano B-2 Spirit è stato avvistato sopra Torino, secondo quanto riportato dalla pagina social

«Avvistato un Jet militare B-2 Spirit sopra Torino». Così scrive la pagina social "Welcome to Turin" nella didascalia dell'immagine caricata sul proprio canale, dove si vede il velivolo sfrecciare nei cieli piemontesi. Lo scatto, pubblicato sei giorni fa, si aggiunge ad altri avvistamenti nei dintorni. Movimenti che destano sospetti, vista anche la guerra in corso in Medio Oriente. E il ruolo chiave di Washington negli attacchi all'Iran. Quello che può eventualmente preoccupare nel caso specifico è che si tratta di un aereo capace anche di trasportare ordigni nucleari. Un'altra immagine che mostra il bombardiere strategico statunitense nella stessa zona, a Cafasse, nelle Valli di Lanzo, è stata pubblicata da Il Risveglio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bombardiere americano avvistato a Torino, cosa c'è dietro: dal "ponte aereo" per i rifornimenti agli attacchi in Iran

