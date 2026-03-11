Bologna | torta alla Cgil scontro tra femminismo e sindacato

A Bologna si è verificato uno scontro tra movimenti femministi e rappresentanti sindacali a causa di una torta donata alla Cgil. Il gesto, considerato simbolico, ha generato tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle dinamiche tra i diversi attori sociali presenti in città. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto.

Un gesto simbolico, ma carico di significato politico e sociale, ha scosso le relazioni tra movimenti sociali e sindacati a Bologna. Durante la manifestazione transfemminista svoltasi lunedì 10 marzo 2026, un lancio di torta contro la sede della Cgil in via Marconi ha innescato una forte reazione istituzionale. Michele Bulgarelli, segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana, ha definito l'episodio come un atto privo di razionalità che offende il lavoro quotidiano delle lavoratrici all'interno del sindacato. La risposta non si è fatta attendere, evidenziando come l'unità delle donne sia stata storicamente uno strumento vincente per le conquiste sociali.