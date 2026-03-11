Bologna-Roma la sfida è servita Max Poggi | Berna l’ingrediente base Flavio Cipriani | Se Orso non gioca è meglio

Domani alle 18, Bologna e Roma si affrontano in campo, con Max Poggi che parla di Berna come elemento fondamentale e Flavio Cipriani che sottolinea come la presenza di Orso possa influenzare il risultato. È una partita tra le due squadre, e le dichiarazioni dei protagonisti anticipano un confronto importante. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione tra i tifosi.

Bologna, 11 marzo 2026 – Cosa staranno cucinando Italiano e Gasperini, lo scopriremo domani, quando alle 18.45 il Dall'Ara apparecchierà l'andata di un Bologna-Roma che vale una stagione. Un derby italiano, centottanta minuti per decidere chi uscirà con un biglietto per i quarti di finale di Europa League. L'attesa in città bolle come una pentola che minaccia di scoppiare. Bene o Malen: Italiano studia le contromisure Massimiliano Poggi - per i più, semplicemente Max Poggi - con le pentole ha trasformato il cibo in arte. Bolognese, classe 1969, ha fatto della cucina la sua vita: a 21 anni ha aperto il primo ristorante, 'Al Cambio', per poi avventurarsi in altre esperienze di successo ('Vicolo Colombina', 'Massimiliano Poggi Cucina') fino alla sua creatura più giovane, 'Serra Sole'.