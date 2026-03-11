Bologna collettivo antifascista blocca il convegno di Azione universitaria per il Sì FdI | La sinistra tace

A Bologna, un collettivo antifascista ha impedito lo svolgimento di un convegno organizzato da Azione universitaria, previsto nel dipartimento di giurisprudenza, dedicato al referendum sulla giustizia. Il gruppo ha bloccato l’evento, mentre i membri di Fratelli d’Italia hanno commentato che la sinistra non si è espressa sulla vicenda. La situazione ha generato tensioni tra i presenti.

Proseguono i gesti d'intolleranza dei collettivi contro i ragazzi di Azione universitaria, che avevano prenotato un'aula nel dipartimento universitario di giurisprudenza a Bologna, per svolgere una conferenza sul referendum per la giustizia. Come si vede da un video pubblicato sulla pagina dei giovani di destra, uno degli antagonisti urla frasi contraddittorie dal megafono: «Qui creiamo un presidio antifascista, non bloccheremo le lezioni: l'unica cosa che vogliamo bloccare oggi è la possibilità che i fascisti parlino all'interno di questo plesso». Ci risiamo con la solita cantilena, definire chi è di destra come un nostalgico del ventennio per proibirgli di parlare: una scusa vecchia come il diavolo.