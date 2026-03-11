Bologna | 1.700 consulenti pronti a dominare i mercati

A Bologna si tiene un evento dedicato alla formazione finanziaria e all’innovazione tecnologica, con la partecipazione di circa 1.700 consulenti. L’iniziativa si svolge in un momento in cui il settore è particolarmente attivo e si concentrano le attenzioni su nuove strategie di mercato. L’appuntamento coinvolge professionisti e aziende interessate alle ultime novità nel campo finanziario e tecnologico.

Un appuntamento dedicato alla formazione finanziaria e all'innovazione tecnologica si prepara a toccare il cuore dell'Emilia-Romagna. Venerdì 13 marzo, presso il Grand Hotel Majestic di Bologna, si terrà il roadshow di Websim by Intermonte, pensato per consulenti finanziari e private banker. L'iniziativa non è un semplice evento promozionale, ma una risposta strutturata alle esigenze di chi gestisce patrimoni in un contesto globale caratterizzato da elevata volatilità. La presenza di esperti come Marco Olivi, Paolo Nogara e Clino Papa conferma l'intenzione di fornire strumenti operativi concreti per la costruzione di portafogli diversificati. Bologna rappresenta storicamente un snodo fondamentale per l'economia regionale, dove la tradizione manifatturiera incontra le nuove frontiere digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: 1.700 consulenti pronti a dominare i mercati