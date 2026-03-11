Bollette luce e gas | quanto hanno speso in media i foggiani

Nel 2025, le famiglie di Foggia con un contratto nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 681 euro per la luce e una cifra non specificata per il gas. L’analisi di Facile.it fornisce questi dati, che riguardano la provincia e le sue abitazioni. La cifra complessiva rappresenta le spese medie sostenute dalle famiglie in un anno.

Secondo l’analisi di Facile.it, nel 2025, in provincia di Foggia, le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 681 euro per la bolletta della luce e 1.037 euro per quella del gas. Foggia è la seconda provincia pugliese dove, nel 2025. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

