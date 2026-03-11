Nel 2025, le famiglie venete spendono in media 2.295 euro, con il gas che rappresenta il 67% di questa cifra. L’elettricità contribuisce in modo significativo, posizionando la regione al terzo posto in Italia per i costi energetici complessivi. Questi dati evidenziano come le bollette siano influenzate principalmente dal gas, che incide più della metà sulla spesa totale.

La spesa media per le famiglie venete nel 2025 ha raggiunto i 2.295 euro, con il gas che pesa per oltre la metà del totale e l’elettricità che colloca la regione al terzo posto nazionale per costi. A Treviso, la famiglia tipo ha pagato 2.272 euro, un dato che riflette le differenze territoriali tra le province della regione, dove Belluno registra le bollette del gas più care mentre Rovigo è in testa per l’elettricità. L’analisi si basa su consumi reali dichiarati da oltre 95mila utenze domestiche nel mercato a tariffa indicizzata, offrendo una fotografia precisa delle disparità economiche all’interno del Veneto. I dati mostrano come il costo dell’energia sia diventato un fattore determinante per il bilancio familiare, superando significativamente i livelli registrati nel 2018, quando le spese si aggiravano intorno ai 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette 2025: il gas incide per il 67% sulla spesa veneta

Articoli correlati

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Bollette 2025: a Salerno spesa media di 1.777 euro tra luce e gasLe tensioni internazionali e le possibili oscillazioni del prezzo delle materie prime potrebbero provocare nuovi aumenti, soprattutto per chi ha...

Aggiornamenti e notizie su Bollette 2025 il gas incide per il 67...

Temi più discussi: Bollette 2025: Sondrio tra le più care per il gas, Lecco risparmia sulla luce; Decreto bollette, tante misure senza un piano preciso; Guerra in Iran, fino a +166€ in bolletta: cosa sta succedendo e come difendersi dai rincari luce e gas; Bollette della luce alle stelle: Sardegna la più cara d'Italia, Oristano maglia nera.

Bollette in Calabria, nel 2025 media da 1.657 euro: gas a 967 e luce a 690Secondo Facile.it, spesa quasi stabile sul 2024 ma più alta del 2018. Attenzione alle tariffe indicizzate: con prezzi volatili l’aumento può essere rapido. cosenzachannel.it

Caro bollette, i dati 2025 . Record regionale per il gasPISTOIA La stangata perfetta è servita e, visto ciò che sta succedendo in Medio Oriente col rischio di una guerra oramai di caratura mondiale che mette al centro gli approvvigionamenti di petrolio e g ... lanazione.it

Stati UE: stravolgere il mercato elettrico aumenterà le bollette. 7 Governi europei hanno avvertito che stravolgere il meccanismo alla base del mercato elettrico europeo danneggerebbe l'efficacia del sistema e porterebbe a un aumento delle bollette. x.com

CAMPOBASSO. Bollette acqua, Grim: "Errori ci sono stati, gli utenti potranno pagare in dodici rate senza interessi" Guarda il servizio #bollette #acqua #grim #molise - facebook.com facebook