Il 3 aprile 2026, Bloodhounds torna sulla piattaforma streaming con una seconda stagione. La nuova stagione si concentrerà su minacce globali e introdurrà una nuova lega, ampliando così l’universo narrativo della serie. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, e il pubblico attende con interesse il ritorno dei personaggi principali in questa stagione.

Il 3 aprile 2026 segnerà il ritorno di Bloodhounds sulla piattaforma streaming, con una seconda stagione che promette di espandere notevolmente l’universo narrativo. I fan attendevano da tempo questa conferma ufficiale, e ora sanno che la posta in gioco sarà molto più alta rispetto alla stagione precedente. L’annuncio arriva dopo un periodo di attesa, ma finalmente Netflix ha fissato la data per il rientro dei due protagonisti nel mondo della boxe clandestina. Il nuovo antagonista introdurrà minacce internazionali che superano di gran lunga i nemici affrontati finora. La data ufficiale e l’espansione del conflitto. Mercoledì 11 marzo 2026 è stato il giorno in cui il calendario si è riempito definitivamente: il 3 aprile prossimo vedrà la luce la nuova avventura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bloodhounds 2: il 3 aprile, minacce globali e nuova lega

Articoli correlati

USA, Trump dopo il Venezuela: nuove minacce e tensioni globaliControlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEF/Siria: i bambini...

Kiev 2026: elezioni sotto pressione e nuove minacce globaliUn reportage dedicato alle imminenti elezioni a Kiev prende forma mentre la città si prepara per un momento cruciale.

Bloodhounds 2 | Teaser Resmi | Netflix

Una selezione di notizie su Bloodhounds 2 il 3 aprile minacce...

Argomenti discussi: Bloodhounds stagione 2: il thriller coreano di Netflix torna il 3 aprile; Bloodhounds 2, ecco il nuovo trailer.

I fan dei k-drama esultano: Bloodhounds 2 ha una data ufficiale (e il villain cambia tutto)Netflix ha deciso di rompere gli indugi, annunciando ufficialmente la data di uscita ufficiale di Bloodhounds 2, presentando il villain che cambia tutto. msn.com