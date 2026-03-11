Blitz nell' hotel del degrado | 26enne foggiano beccato con droga e un manganello

Un giovane di 26 anni proveniente da Foggia è stato arrestato in un hotel di Bellaria, nel Riminese, durante un’operazione congiunta di forze dell’ordine e autorità sanitarie. Nel corso del blitz sono stati trovati droga e un manganello, portando all’arresto immediato dell’uomo. L’intervento ha coinvolto Carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e Ausl.

È finita con un arresto il soggiorno di un 26enne foggiano in un hotel di Bellaria, nel Riminese, teatro di una operazione congiunta tra Carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e Ausl.Il blitz, avvenuto la scorsa notte, ha portato alla sospensione della licenza della.