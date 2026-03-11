Blitz Libeccio | 19 arresti 16 in carcere tra Isola

Un'operazione delle forze dell'ordine, chiamata Libeccio, ha portato all’arresto di diciannove persone. Tra queste, sedici sono state messe in carcere mentre una è stata posta agli arresti domiciliari. L’operazione si è svolta congiuntamente e ha coinvolto diversi punti tra cui l’Isola. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’indagine o sui reati contestati.

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di diciannove persone colpite dal blitz denominato Libeccio, con sedici individui rinchiusi in carcere e uno sottoposto agli arresti domiciliari. L’azione, svoltasi nella mattinata del 10 marzo 2026, ha colpito le cosche criminali attive a Isola di Capo Rizzuto e Crotone, evidenziando la resilienza dei gruppi Arena, Manfredi e Nicoscia. Le indagini hanno messo in luce come queste organizzazioni siano riuscite a riorganizzarsi rapidamente nonostante i precedenti colpi subiti nelle operazioni Blizzard, Folgore e Black Flower. La rete investigativa si è estesa oltre i confini locali, toccando anche strutture carcerarie di Tolmezzo, Spoleto, Cassino, Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

