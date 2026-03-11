Blitz dei Carabinieri Forestali negli autolavaggi diversi impianti fuori legge 8 denunce e 6 sequestri

I Carabinieri Forestali hanno condotto un'ampia operazione di controllo sugli autolavaggi della provincia ciociara, riscontrando numerosi impianti operativi senza le autorizzazioni necessarie. Durante i controlli sono state denunciate otto persone e sei impianti sono stati sequestrati. L'operazione ha evidenziato la presenza di molte attività irregolari nel settore.

Un bilancio allarmante quello tracciato dai Carabinieri Forestali al termine di una vasta operazione di controllo sugli autolavaggi dell'intera provincia ciociara. Su sedici impianti ispezionati, ben la metà è risultata non in regola con le stringenti normative a tutela dell'ambiente (D. Lgs.