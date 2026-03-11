All’alba a Piombino, le forze dell’ordine hanno fatto un blitz e hanno arrestato un uomo di 65 anni, noto alle forze dell’ordine. Durante l’operazione sono state trovate diverse dosi di cocaina e una considerevole quantità di contanti. L’uomo, già pluripregiudicato, è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un arresto e una denuncia a Piombino nella mattinata di sabato 7 marzo. Un uomo di 65 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno. L’operazione è stata resa possibile grazie a una serie di servizi di osservazione e appostamento, culminati nel sequestro di 26 grammi di cocaina e una somma di denaro in contanti. Le indagini e la collaborazione tra forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa che ha portato all’arresto dell’uomo si è sviluppata nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Blitz all’alba a Piombino, pluripregiudicato di 65 anni incastrato con dosi di cocaina e contanti

Articoli correlati

Piombino, fermato con 26 dosi di cocaina pronte per essere spacciate: 65enne arrestatoDovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 65enne arrestato dalla polizia di Piombino nella mattina di sabato 7...

Pizzicato con diverse dosi di cocaina, nella casa trovati seimila euro in contanti: arrestato un uomoNel corso della serata, nell’ambito di un mirato servizio organizzato per il contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, i...

Tutti gli aggiornamenti su Blitz all'alba a Piombino...

Temi più discussi: Camorra, maxi operazione di polizia e carabinieri all'alba in diversi quartieri di Napoli: quattro ordinanze, 71 arresti; Blitz all’alba in tutta Napoli contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese; Napoli, blitz anticamorra all'alba contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino - Savarese; Blitz della polizia all'alba nel centro storico: giro di vite contro droga e abuso di alcol.

Blitz all’alba a Piombino, pluripregiudicato di 65 anni incastrato con dosi di cocaina e contantiUn uomo di 65 anni è stato arrestato a Piombino per detenzione e spaccio di droga dopo un’indagine della Polizia di Stato. virgilio.it

Piombino (Li): blitz all’alba, arrestato pluripregiudicato con droga e contantiLa Polizia di Stato di Piombino ha tratto in arresto un uomo pluripregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente. ilmetropolitano.it

Blitz al palazzetto con spranghe e bastoni: raffica di arresti - facebook.com facebook

Guarda cosa succede se vai a scavare Blitz della Finanza: nel mirino la serie M. Il figlio del secolo x.com