Bliss Canti d' amore

Domenica 15 marzo a Roma si terrà un concerto intitolato Bliss. Canti d’Amore, dedicato alla musica da camera di tre compositrici: Amy Beach, Cécile Chaminade e Gilda Ruta. Queste artiste, attive tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, vedranno eseguite composizioni che testimoniano il loro talento e il successo ottenuto nel loro tempo.

Bliss. Canti d’Amore è l’appuntamento in programma a Roma, domenica 15 marzo. Il concerto è dedicato alla musica da camera di Amy Beach, Cécile Chaminade e Gilda Ruta, tre compositrici che, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, sono riuscite ad affermare i rispettivi talenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati WWE: “Alexa Bliss si qualifica per l’Elimination Chamber”.Alexa Bliss ha sconfitto Zelina Vega e la campionessa statunitense Giulia durante SmackDown, assicurandosi il terzo posto nell’imminente match di... WWE: Charlotte elimina per sbaglio Alexa Bliss dalla Royal RumbleTra i tanti spot del Royal Rumble match femminile di questa sera, uno dei momenti che potrebbero riservare degli sviluppi riguardo la prossima Road... Bliss: Canti d'Amore Contenuti utili per approfondire Bliss Canti d'amore Argomenti discussi: Bliss, canto d’amore per tre compositrici - Left; Bliss. Canti d’Amore: a Roma un concerto per riscoprire le grandi compositrici dimenticate dell’800. Bliss. Canti d’Amore: a Roma un concerto per riscoprire le grandi compositrici dimenticate dell’800Bliss, per un concerto che promette di emozionare il pubblico romano. L'appuntamento è per domenica 15 marzo (non perdere i dettagli su luogo e orario) con un programma interamente dedicato alla mus ... casertaweb.com