Bisceglie-Città di Luzzi 5-0 pugliesi in semifinale Calcio | coppa Italia di Eccellenza

Il Bisceglie ha battuto il Città di Luzzi 5-0 nella partita di ritorno, giocata al “Ventura”. Con il risultato di oggi e lo 0-0 dell’andata in Calabria, i pugliesi si sono qualificati per le semifinali della coppa Italia di Eccellenza. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra di casa, che ha dominato l’incontro.

Il Bisceglie ha vinto 5-0 con il Città di Luzzi. Grazie al risultato odierno del "Ventura" nella partita di ritorno, abbinato allo 0-0 dell'andata in Calabria, i pugliesi si sono qualificati per la semifinale di coppa Italia di Eccellenza.