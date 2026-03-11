Il Consiglio Direttivo di Unimatica Confapi ha deciso di confermare Giorgio Binda come presidente nazionale per i prossimi tre anni. La scelta rafforza il ruolo del territorio varesino nel settore ICT, mantenendo Binda alla guida dell’organizzazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una continuità di leadership nel settore.

Il Consiglio Direttivo di Unimatica Confapi ha rinnovato la fiducia in Giorgio Binda alla presidenza nazionale per i prossimi tre anni, confermando il ruolo strategico del territorio varesino nel settore ICT. La nuova giunta vede Roberto Di Francesco come vicepresidente, rafforzando la presenza locale nella guida delle piccole e medie imprese informatiche. Questa nomina non è un semplice atto burocratico, ma segna l’inizio di un triennio dedicato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale. Le priorità indicate includono lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’evoluzione dei processi aziendali, temi cruciali per la competitività delle PMI italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Binda riconfermato: il Varesino guida l’ICT per 3 anni

