Un bambino è morto soffocato in un negozio Ikea, spingendo una madre a lanciare un appello per insegnare il primo soccorso anche ai più piccoli. La donna ha creato un’associazione chiamata Amici di Francesco, spiegando che il suo obiettivo è evitare che altre famiglie vivano un'esperienza simile. La sua iniziativa nasce dal desiderio di proteggere altri bambini e prevenire tragedie simili.

“Perché abbiamo fondato l’ associazione Amici di Francesco? Volevamo che ciò che ha colpito nostro figlio non accadesse a nessun bambino e a nessun’altra famiglia. E la cosa più bella in questi anni è stata essere contattata da persone che avevano poi messo in pratica in situazioni di emergenza quanto avevano appreso attraverso i nostri corsi”. Alessia Vitti è mamma di Francesco Maria Parroni. Era il 13 marzo 2014. Francesco, tre anni, mangia un hot dog al ristorante del negozio Ikea Porta di Roma, cibo che gli ostruisce le vie respiratorie. Sarà dichiarato morto il 17 marzo. Durante il lutto, impossibile da elaborare, in quello stesso anno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo soffocato all’Ikea, la missione della mamma: “Insegniamo il primo soccorso anche ai bambini. Nessuno deve morire come mio figlio”

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, bimbo trapiantato, mamma Patrizia: «Mio figlio è operabile». Arriva il team di esperti

Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto. La forza di mamma Patrizia: “Mio figlio è un guerriero”Napoli – Tommaso resta nella lista trapianti dell’ospedale Monaldi e mercoledì 18 febbraio ci sarà a Napoli un super-consulto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bimbo soffocato

Argomenti discussi: Case rifugio, da Ikea kit e arredi per due nuove strutture: A sostegno delle vittime di violenza.

bimbo soffocato ikea funeraleSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Soffocato polpetta Ikea, nuove indagini(ANSA) - BARI, 6 GEN - Nuove indagini sono state disposte dal gip di Bari sulla morte di Giulio Maria Rossi, il bimbo molisano di tre anni deceduto il 20 agosto 2013 per complicanze generate ... lagazzettadelmezzogiorno.it