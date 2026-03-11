Bimbo col cuore bruciato sfogo dei genitori a Storie Italiane | Non andiamo in tv per soldi o per divertirci

Patrizia Mercolino, madre di un bambino con il cuore bruciato, ha raccontato a Storie Italiane che non si sono mai mossi per denaro o per intrattenimento. La donna ha spiegato che si tratta di una vicenda personale, sottolineando la volontà di condividere la loro esperienza senza secondi fini. La loro presenza in tv nasce dalla necessità di parlare della situazione del figlio e di sensibilizzare su questo problema.

Patrizia Mercolino, la madre del bimbo col cuore bruciato, è stata ospite del programma “Storie Italiane” con Eleonora Daniele. La donna ha ribadito che, col marito, continua a lottare e ad andare in Tv per mantenere “i riflettori accesi” sulla storia di Domenico. “Non veniamo a divertirci” ma “speriamo che non succeda più” una vicenda simile alla loro. Le parole della madre di Domenico Domenico era un bambino di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato” e che è deceduto un paio di mesi dopo il trapianto. La madre, Patrizia Mercolino, sta continuando a battersi per far venire alla luce quanto accaduto al figlio e l’eventuale caso di mala sanità, su cui è aperta un’indagine, che ha portato alla morte del piccolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

