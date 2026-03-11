Bimba morta a Bordighera tolta la potestà delle sorelline ai genitori | prelevato il DNA al compagno della madre

Il tribunale dei minori di Genova ha deciso di revocare la potestà genitoriale dei genitori delle due sorelle di 9 e 10 anni, coinvolte nella vicenda della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio. Sono stati prelevati campioni di DNA al compagno della madre e sono state adottate misure di tutela per le due minori.

