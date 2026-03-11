Biglietti Avellino- SudTirol le info sulla prevendita

Domani alle 15:00 sarà aperta la prevendita dei biglietti per la partita tra l’U.S. Avellino 1912 e il SudTirol, in programma mercoledì 18 marzo alle 20:00 allo stadio Partenio-Lombardi. La vendita dei tagliandi riguarda i supporter che vogliono assistere all’incontro valido per la trentunesima giornata del campionato. I dettagli sulla modalità di acquisto sono stati comunicati dall’organizzazione della squadra.

Curva Sud: NON DISPONIBILE Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: ...