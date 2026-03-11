Biennale | Salvini scatta verso la Russia la cultura unisce

A Venezia, durante la Biennale, si è acceso un dibattito sulla presenza della Russia all’evento, attirando l’attenzione di diverse forze politiche. Nel corso della manifestazione, alcuni rappresentanti hanno espresso opinioni contrastanti sulla partecipazione russa, mentre altri hanno scelto di mantenere un atteggiamento neutrale. La discussione si è protratta tra le varie aree della mostra, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

La scena si apre a Venezia, dove il dibattito sulla partecipazione russa alla Biennale ha acceso un confronto politico che va ben oltre i saloni dell’arte. Matteo Salvini ha preso posizione chiara, schierandosi con la visione di Buttafuoco e distaccandosi nettamente da quella di Giuli. Il punto cruciale non è solo l’evento culturale in sé, ma come questa scelta risuona nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese italiane. L’argomento tocca nervi scoperti: se la cultura deve avvicinare o dividere, la risposta influenza direttamente le relazioni commerciali e gli scambi turistici. Mentre il mondo dell’arte prepara le mostre, la politica definisce i confini della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale: Salvini scatta verso la Russia, la cultura unisce Articoli correlati Biennale di Venezia, polemica per il ritorno della Russia. Kiev: «Usano la cultura per influenza politica»Continua la polemica per l’invito - il primo dal 2022 - alla Federazione russa di prendere parte alla Biennale di Venezia. Cultura senza confini, Buttafuoco fa tornare la Russia (e Iran, Israele, Bielorussia…) alla Biennale di VeneziaC’è un isolotto, nell’arcipelago della destra italiana, rivolto a Oriente anziché a Occidente. Zakharova cita Salvini contro Mattarella