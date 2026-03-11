Bianca Berlinguer ha annunciato la sospensione del suo programma in seconda serata. La decisione riguarda la messa in onda di trasmissioni che andavano in onda in questa fascia oraria. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente la programmazione televisiva attuale. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa scelta o sui possibili sviluppi futuri.

Secondo le voci di corridoio emerse in queste ore, sarebbe arrivato uno stop per Bianca Berlinguer: il programma previsto in seconda serata non andrà più in onda. In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Bianca Berlinguer. Come ha rivelato FanPage in esclusiva, il programma in seconda serata che avrebbe dovuto condurre la presentatrice sarebbe stato bloccato e rinviato a data da definirsi. Stando a quanto riferito, dopo ben 14 prove sarebbe arrivato uno stop per la trasmissione, che sarebbe dovuta partire tra inizio marzo e inizio aprile. Con ogni probabilità, il progetto si realizzerà il prossimo autunno. Ma quali sarebbero i motivi che hanno portato allo stop? FanPage ha risposto anche a questo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Bianca Berlinguer, stop al programma in seconda serata

