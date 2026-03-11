Dal 17 al 19 marzo 2026, il Teatro Golden di Palermo ospiterà la commedia intitolata L’arte della truffa, interpretata dall’attore Biagio Izzo. Lo spettacolo porta sul palco siciliano il suo stile comico riconoscibile, attirando l’attenzione di pubblico e media. L’evento rappresenta una tappa importante per il teatro locale, con la presenza di una figura nota della comicità italiana.

Il Teatro Golden di Palermo accoglierà dal 17 al 19 marzo 2026 la commedia intitolata L’arte della truffa, un progetto scenico che porta sul palcoscenico siciliano l’inconfondibile stile comico di Biagio Izzo. La produzione, curata da AG Spettacoli e diretta da Augusto Fornari, promette una serie di equivoci e colpi di scena che mescolano il genere comico con elementi drammatici per creare un’atmosfera credibile e coinvolgente. Lo spettacolo si inserisce nella nuova stagione Turi Ferro, offrendo ai palermitani e ai visitatori un’opportunità di intrattenimento che va oltre il semplice ridere, toccando temi sociali attraverso la finzione teatrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biagio Izzo a Palermo: la truffa che salva un appalto

