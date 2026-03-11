A quattro giorni dall'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, l'Italia ha conquistato tre medaglie d'oro, due argenti e un bronzo, posizionandosi al quarto posto nel medagliere. Bertagnolli ha vinto il suo terzo oro, contribuendo alla raccolta complessiva del Paese. La squadra italiana è in corsa per migliorare i risultati di Pechino.

Operazione 'Fare meglio di Pechino' completata. L'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina va forte e, al termine della quarta giornata, il Bel Paese è al quarto posto nel medagliere con 3 ori, 5 argenti 1 bronzo. Nove podi come a Innsbruck 1988 e a Salt Lake City 2002, facendo meglio dell'edizione di quattro anni fa in Cina (7) e di Torino 2006 (8) e con le 13 medaglie di Lillehammer '94 nel mirino. Costretti a dare i numeri perché i tre ori conquistati dalla squadra italiana sono il 'best all time nostrano', eguagliano i Giochi in Austria di 38 anni fa e Giappone e USA (1998 e 2002) e fa bene il presidente del Comitato paralimpico italiano Marco Giunio De Sanctis a dire che di fatto il record di Lillehammer «per me è già battuto, conta la qualità delle medaglie, lì non c'era un oro, ma argenti e bronzi e qui non è finita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bertagnolli, è triplete. Il suo oro guida l'Italia a caccia del record

