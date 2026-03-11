Bersani a DiMartedì l' ultima menzogna | Se vince il Sì tirano dritto fino a Orban

Pier Luigi Bersani è stato ospite a DiMartedì su La7, dove ha dichiarato che, a suo avviso, se vince il Sì, si continuerà sulla stessa strada fino a Orban. Ha inoltre affermato che, oltre alla guerra, Donald Trump ha come obiettivo principale l’Europa. Le sue parole sono state rivolte a criticare le posizioni politiche attuali, senza approfondire cause o motivazioni.

"Oltre alla guerra, Donald Trump ha nel mirino l'Europa". Non ha dubbi, Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Secondo l'ex segretario del Partito democratico, oggi tra i più gettonati commentatori politici nei talk televisivi della rete di Urbano Cairo, il presidente degli Stati Uniti "ci sta portando la guerra in casa. Ci sta mettendo in difficoltà economiche, introduce elementi disgregativi per l'Europa. E noi qui. Non sappiamo se andare a messa o stare a casa, se siamo Europei.". Alla battuta di Bersani scatta la risatina di Floris, accompagnata dall'applauso del pubblico in studio. Quindi parte l'attacco a Giorgia Meloni per le sue parole sulla guerra in Iran: "Quando arriva a dire che non ha elementi né per condividere né per condannare.