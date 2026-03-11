Bernardeschi | Sono andato in Mls all’80% per i soldi

Federico Bernardeschi ha partecipato al podcast della Gazzetta dello Sport “La Tripletta” e ha rivelato che nel 2022 ha scelto di trasferirsi a Toronto, spiegando che l’80% della decisione era legato ai soldi. Il calciatore ha condiviso un retroscena di mercato senza entrare in dettagli specifici o motivazioni personali. La sua scelta è stata motivata principalmente da considerazioni economiche.

Federico Bernardeschi è stato ospite al podcast della Gazzetta dello Sport “La Tripletta”, svelando un retroscena di mercato e il motivo per cui ha scelto di andare a Toronto nel 2022. Le parole di Bernardeschi. “ Nel 2021 sono stato vicinissimo all’Atalanta, mi è dispiaciuto molto non lavorare con Gasperini, mi poteva dare tantissimo dal punto di vista della carriera. Lui ti può far migliorare, far fare step in avanti. Era veramente un matrimonio giusto, la valutazione lì è stata più ampia e non solo professionale. Vanno prese delle decisioni e io sono andato a Toronto, ringraziando tutti. Dopo quella volta non abbiamo avuto più contatti “. Del periodo alla Juventus ha dichiarato: “ Chiesi di poter avere la maglia numero 10, mi dissero che ero troppo giovane e dovevo aspettare almeno un ano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

