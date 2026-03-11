Bergamini e Ferrari | Retromarcia indicativa Il fronte del ’no’ vuole colpire il governo

Bergamini e Ferrari hanno commentato il recente cambio di posizione della consigliera regionale del PD, Marcella Zappaterra, definendolo una retromarcia indicativa. Secondo i loro interventi, questa mossa rappresenta un segnale nel contesto delle discussioni politiche in vista della prossima scadenza referendaria. La decisione di Zappaterra ha attirato l’attenzione degli esponenti del centrodestra, che hanno espresso la loro opinione sulla questione.

Un dietrofront che pesa. A maggior ragione nelle imminenze della scadenza referendaria. L'improvviso cambio di opinione della consigliera regionale del Pd, Marcella Zappaterra non ha lasciato indifferenti gli esponenti politici del centrodestra. In particolare, è il deputato azzurro Davide Bergamini a stigmatizzare questa presa di posizione. "Questa vicenda – così l'azzurro – racconta molto bene quale sia la concezione di democrazia interna del Pd: quando qualcuno prova ad entrare nel merito delle riforme o ad esprimere una posizione autonoma, arrivano subito pressioni e richiami all'ordine utilizzando magari la leva di qualche incarico o candidatura.