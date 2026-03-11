Benzina slitta il taglio delle accise mobili L’ira di autotrasportatori e consumatori | Ritardi gravissimi

Il decreto antirincari non è stato ancora presentato al Consiglio dei ministri, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta conducendo approfondimenti prima di attivare il meccanismo delle accise mobili. Questa decisione ha scatenato l’ira di autotrasportatori e consumatori, che denunciano ritardi gravissimi nel settore dei carburanti. Nessun cambiamento è stato ancora annunciato riguardo alle misure di sconto sui prezzi dei carburanti.

Roma – Non arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto antirincari. Per ora il Mef, il dicastero che può attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, con uno sconto sul prezzo dei carburanti, ha deciso di avviare ulteriori verifiche. E lo stesso stanno facendo, in queste ore, tutti i ministeri coinvolti sul dossier prezzi. Se ne parlerà nella prossima riunione. Benzina, la mappa dei rincari di Mr Prezzi: ecco i distributori dove fare il pieno costa di più Un rinvio che ha fatto infuriare l’opposizione e ha acceso un nuovo fronte di polemiche con le categorie più esposte al caro-carburanti, dai consumatori agli autotrasportatori, dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura fino alle aziende agricole, che chiedono interventi urgenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benzina, slitta il taglio delle accise mobili. L’ira di autotrasportatori e consumatori: “Ritardi gravissimi” Articoli correlati Il governo e il «fronte economico»: «Valutiamo l'introduzione delle accise mobili per frenare i prezzi della benzina»«Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione». Caro benzina, cos’è il meccanismo delle accise mobili che il governo vuole attivare per contenere gli aumentiIl governo accoglie la proposta avanzata dalla segretaria Elly Schlein di attivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023:... Aggiornamenti e notizie su Benzina slitta il taglio delle accise... Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburantiLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti ... tg24.sky.it ACCISE CARBURANTI Carburanti, possibile taglio delle accise: benzina e diesel potrebbero scendere di circa 5 centesimi al litroIl governo valuta un intervento sui carburanti per contenere i rincari alla pompa. Martedì il Consiglio dei ministri potrebbe approvare un decreto per attivare il meccanismo delle accise mobili, con l ... statoquotidiano.it