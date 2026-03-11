Benzina la nuova mappa dei prezzi Ora le compagnie più care frenano la corsa al rialzo

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diffuso una nuova mappa dei prezzi della benzina, evidenziando come alcune compagnie più care abbiano rallentato la crescita dei prezzi. La variazione si riflette nel settore e viene monitorata attentamente. La situazione attuale mostra un cambiamento rispetto alle settimane precedenti, con alcune aziende che hanno deciso di non aumentare ulteriormente i costi.

Roma, 11 marzo 2026 – A pensare male si fa peccato, ma spesso si azzecca, hanno pensato al ministero delle Imprese e del Made in Italy citando Andreotti. Un fatto è certo: dopo la pubblicazione della mappa dei rincari dei carburanti praticati dalle principali compagnie petrolifere che operano in Italia, qualcosa si è mosso. Ieri, infatti, in controtendenza rispetto ai rialzi registrati sul fronte del petrolio, IP e Tamoil – che dalle elaborazioni dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mimit risultavano le compagnie con i rincari più elevati – hanno indicato alla propria rete variazioni al ribasso dei prezzi. IP ha infatti consigliato ai propri distributori di ridurre di 20 centesimi il prezzo di benzina e gasolio lungo la rete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

