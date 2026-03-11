Benzina a picco | Europa divisa tra tetti e accise mobili

Il mercato dei carburanti in Europa sta attraversando una fase di forte pressione sui prezzi, con il costo della benzina in calo e le accise mobili che influenzano le variazioni. Le tensioni nel Medio Oriente hanno provocato un aumento del prezzo del greggio, contribuendo a questa situazione. La divisione tra i diversi paesi europei si manifesta nelle politiche adottate sui tetti e le imposte sui carburanti.

Il mercato dei carburanti in Europa sta vivendo una fase di forte pressione sui prezzi, con le tensioni nel Medio Oriente che hanno innescato un aumento del costo del greggio. Mentre l’Italia valuta l’attivazione delle accise mobili per ammortizzare l’impatto, paesi come Ungheria e Croazia hanno scelto il controllo diretto dei prezzi al dettaglio. La situazione è complessa perché ogni Stato europeo sta adottando strategie difensive differenti per proteggere i propri cittadini dall’inflazione energetica. Le autorità italiane stanno intensificando i controlli contro le manovre speculative nella filiera distributiva, mentre altri governi applicano sconti sull’Iva o fissano tetti massimi ai prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

