Benevento | stallo esclusivo per gli scuolabus in via

Un nuovo assetto del traffico urbano sta per modificare la vita quotidiana a Benevento, con l'istituzione di un'area riservata agli scuolabus in via D'Annunzio. Il provvedimento, firmato dal dirigente del servizio traffico e entrato in vigore immediata, crea uno stallo esclusivo per il servizio navetta dell'Istituto Comprensivo Federico Torre, attualmente ospitato nel plesso Mezzini di via Cifaldi. L'iniziativa nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza agli alunni durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi, una richiesta avanzata direttamente dal dirigente scolastico. L'area individuata si trova nel tratto della carreggiata a ridosso del campetto da basket, in prossimità della Chiesa di San Gennaro, precisamente tra i pali della pubblica illuminazione numero 11 e 12.