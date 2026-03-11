Benevento furto di farmaci oncologici da 280mila euro | telecamere oscurate con cartoni un arresto

A Benevento, i Carabinieri hanno arrestato una persona per aver rubato farmaci oncologici dal valore di 280mila euro all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. Durante l’episodio, le telecamere di sorveglianza sono state oscurate con dei cartoni per ostacolare le registrazioni. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono un gruppo criminale.

Eseguito un fermo per furto aggravato di farmaci oncologici e salvavita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento. L'azione è stata eseguita nei confronti di un indagato, accusato di aver agito in concorso con altri, dopo il colpo messo a segno presso la farmacia territoriale dell'A.S.L. all'interno dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale e di quantificare il valore dei farmaci sottratti in circa 280.787,70 euro. Le indagini e il fermo dell'indagato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito a seguito di un'attività investigativa avviata immediatamente dopo il furto avvenuto presso la farmacia territoriale dell'A.