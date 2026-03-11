Un recente rapporto dell’Osservatorio sui giovani rivela che un quarto dei giovani si sente

Uno su quattro è "sfiduciato e sotto pressione" fino ad arrivare a una vera e propria situazione di blocco. Ma almeno un terzo degli under trenta italiani è "fiducioso e propositivo", aperto e attivo, con un buon equilibrio emotivo e relazionale, poca ansia e nessun senso di inadeguatezza, con una visione del mondo come pieno di opportunità. Non sono molte, in Italia, le fotografie approfondite dell’universo dei giovani fondate su analisi che superano il "rumore" della cronaca o dei luoghi comuni. E, da questo punto di vista, la ricerca condotta sul campo dalla Fondazione UnHate, la realtà del terzo settore promossa da Alessandro Benetton e supportata da Edizione SpA, Mundys e Aeroporti di Roma, va in controtendenza, soprattutto per la sua scelta di "ascoltare" direttamente i giovani, senza filtri o pregiudizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benetton, Osservatorio sui giovani: "La ricetta per vincere la sfiducia"

Articoli correlati

Leggi anche: Giovani, A. Benetton: "Un osservatorio per rispondere a loro esigenze"

La ricetta di T-Roc. Mild-hybrid e qualità per vincere la sfidadi Francesco Forni Passa di grado Volkswagen T-Roc, con l’ambizione fondata di confermarsi il Suv più venduto d’Europa.

Contenuti utili per approfondire Benetton Osservatorio sui giovani La...

Temi più discussi: Giovani, A. Benetton: Un osservatorio per rispondere a loro esigenze; Benetton, Osservatorio sui giovani: La ricetta per vincere la sfiducia; Giovani, A. Benetton: 'Un osservatorio per rispondere a loro esigenze'; Alessandro Benetton: il dato choc sui giovani e l’errore che li blocca.

Giovani, A. Benetton: Un osservatorio per rispondere a loro esigenze(Adnkronos) – Con l’Osservatorio Permanente sulla condizione giovanile in Italia abbiamo voluto dotarci di uno strumento coerente con la ... cremonaoggi.it

Giovani italiani tra fiducia e fragilità: uno su quattro si sente sotto pressione. I dati dell’Osservatorio UnhateIl 24% dei giovani italiani tra 13 e 24 anni si sente sopraffatto e sotto pressione, mentre il 17% è fiducioso propositivo: tutti i dati della ricerca ... rtl.it

Benetton Rugby (@BenettonRugby) x.com

Il Benetton Rugby è lieto di comunicare l’ingaggio del seconda linea neozelandese Isaia Walker-Leawere dall’1 luglio 2026 al 30 giugno 2027, con opzione di estensione per un’ulteriore stagione s facebook